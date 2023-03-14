易華電去年擬配息0.45元 新董座由天正國際總經理出任

COF 基板廠易華電 (6552-TW) 今 (14) 日公告股利分派及人事異動案，預計每股擬配發 0.45 元現金股利，配發率 51%，同時隨著集團接棒計畫正式啟動，董事長由天正國際 (6654-TW) 總經理萬文財出任，原董事長黃嘉能則擔任副董事長一職。

易華電董事會也通過去年股利分派案，每股擬配發 0.45 元現金股利，待股東常會通過後，再由董事會另訂除息基準日辦理發放；今年股東會預計在 5 月 30 日舉行。

易華電去年第四季受惠春節拉貨備料與急單，營收為 4.2 億元，季增 15%，本業虧損幅度也收斂，但因美元貶值、造成兌換支出增加，壓抑獲利表現，單季轉虧，稅後虧損 5500 萬元，每股稅後虧損為 0.66 元。

全年來看，易華電去年受面板產業轉疲影響，營收為 21.13 億元，年減 30%，毛利率 10%，年減 10 個百分點，稅後純益 0.73 億元，年減 77%，每股稅後純益 0.88 元。

天正國際為長華 *(8070-TW) 轉投資之一，長華 * 持股 13.43%，為第三大法人股東，同時發揮長期與 LED、半導體客戶的良好關係優勢，將天正國際自動化生產設備市場相關產品及服務導入既有客戶體系；而長華 * 的被動元件相關材料借重天正國際經驗打入被動元件產業。

此外，易華電身為長華集團一員，長期深耕驅動 IC 相關材料領域，隨著長華電材、易華電和天正國際業務關係益趨密切，有助壯大長華集團在半導體材料供應鏈的版圖。