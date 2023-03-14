去年亞太PC出貨量年減逾1成 今年估再衰退7.6%

研調機構 IDC 今 (14) 日發布全球個人運算設備追蹤季報，統計 2022 年傳統 PC 市場 (包括桌機、筆電、工作站) 在亞太地區 (包括日本、中國) 出貨量達到 1.066 億台，年減 11.6%，展望今年，IDC 認為，受庫存調整、需求已滿足、整體經濟壓力下，預期 2023 年 PC 出貨量將再衰退 7.6%。

IDC 亞太區設備研究資深市場分析師 Matthew Ong 表示，2022 年初，亞太地區持續受益於 2021 年下半年開始的供應改善，但全年來看由於家用、商用市場需求疲弱，導致 2022 年出貨量低於前一年，也反映解除封城措施、過去兩年需求已被滿足，改變民眾消費重點。

進一步觀察，IDC 指出，亞太區整體筆電在 2021 年創下歷史新高後，去年衰退約 8.6%，降至 7060 萬台，桌機出貨量則為 3400 萬台，也年減 17.5%。

不過回顧去年五大 PC 品牌廠表現，華碩 (2357-TW) 在亞太區逆勢成長，出貨達 930.3 萬台、年增 3.8%，IDC 分析，主因是華碩去年家用筆電出貨量連續第二年成長，加上去年上半年對韓國教育市場的大量出貨所致，至於聯想、惠普 (HPQ-US)、戴爾 (DELL-US)、宏碁 (2353-TW) 則分別年減 13.5%、12.1%、19.6%、15.8%。

展望今年，IDC 預期，亞太地區傳統 PC 出貨量將在衰退 7.6%，出貨量將低於 9850 萬台，主因是供應商減少出貨量以減少通路庫存，導致今年上半年所有國家 / 地區出貨量都可能下降，且在充滿挑戰的市場條件下，預期商用買家將限制支出，同時在利率上升、通膨環境下，消費者也將優先購買必需品。

IDC 亞太區設備研究資深研究經理 Maciek Gornicki 則補充，從長遠來看，傳統 PC 市場預計將保持在疫情前的水平之上，而 COVID-19 疫情加速 PC 採用，尤其是印度、中國等先前家用市場滲透率較低的國家 / 地區，商用市場上，也因混合工作模式越來越受歡迎，可望在未來持續推動筆電需求。