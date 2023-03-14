〈環球晶法說〉客戶承諾下半年重啟拉貨 稼動率維持9成以上

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 今 (14) 日召開法說會，董事長徐秀蘭表示，產業庫存調整將在上半年告一段落，客戶僅推遲長約拉貨時程約 1 至 2 個月，並承諾下半年起重新拉貨，因此現階段不論 8 吋、12 吋稼動率皆維持在 9 成以上，期望滿足客戶需求，預期全年營收仍會優於去年。

環球晶去年第四季來自客戶的預付貨款持續增加，整體金額提升至 397.3 億元，約當 12.9 億美元，創下歷史新高。

展望今年，徐秀蘭認為，儘管半導體產值今年大致持平去年，但受數位經濟發展帶動，預期明年將重返成長，至於 PC、智慧型手機等今年出貨量雖較去年下滑，但年減幅已明顯收斂，也有助整體市場回穩。

針對電動車大廠特斯拉宣稱將大幅減少 SiC 的用量，徐秀蘭認為，SiC 材料特性佳，是化合物半導體中成長最快的產品，不僅可使用在電動車上，也可導入各大應用，看好整體 SiC 市場將持續成長，且環球晶並非僅生產 SiC，而是提供整體解決方案的業者。

另外，拜登政府日前公布最新晶片法案細則，祭出分享超額利潤等嚴苛政策，引發外界疑慮，徐秀蘭補充，該細則主要是描述晶圓廠，環球晶是上游材料業者，預計與自身相關的細則會在 4 月底、5 月初左右出爐，將持續關注政策變化。

不過，徐秀蘭重申，環球晶美國新廠將在 2024 年 7 月落成，預期 2025 年第一季開始投入生產，規劃時間點並無任何更動，看好此時投產將搭上半導體產業的上升週期，是良好的量產時機點。