30天內搭到飽！北北基桃1200元月票預計7月上路

行政院會今 (23) 日通過 3800 億元特別預算案，其中交通部編列 274 億元，交通部長王國材指出，北北基桃 1200 元通勤月票預計在 7 月上路實施；中彰投苗、南高屏則分為「城際通勤」與「都市內通勤」兩種月票，至於票價部分，王國材說，有可能降至 500 元，各縣市將會自行宣布。

交通部指出，關於促進公共運輸方案部分，北北基桃、中彰投苗、南高屏等三大都會生活圈，因生活環境條件緊密連結，將規劃通勤月票優惠措施，並建議可提供民眾通勤月票優惠，如北北基桃推動 1200 元月票，30 天內無限次搭乘生活圈內公車、客運、捷運、台鐵及公共自行車等運具。

根據規劃，中彰投苗及南高屏生活圈則研議採城際通勤、都市內通勤兩種月票；其他縣市則可依單一縣市或與鄰近縣市的緊密程度及運具條件，因地制宜採單一訂價，或城際通勤、都市內通勤兩種月票。

行政院會今天通過交通部提出的三大方案，其中，通勤通學公共運輸票證方案編列預算 200 億元，加速擴大吸引國際觀光客 53 億元，觀光景點公共運輸提升 21 億元。

王國材表示，北北基桃 1200 元月票待台鐵修正票證系統後，預計 7 月實施，中南部與其他縣市的通勤月票價格目前仍在研議，不排除降至 500 元，吸引機車族改搭乘大眾運輸工具，至於中南部通勤月票將由各縣市政府自行宣布。

特別預算適用時間至 2025 年 12 月 31 日止，對於之後是否持續補貼交通月票？王國材指出，特別預算是從今年到 2025 年，今年可以先做，目標 7 月交通月票上路，如果是好的政策，會延續推動，但用什麼方式還要再討論。