〈蛋價上漲〉開放8國雞蛋進口 農委會：4月排隊買蛋情形緩解

面對雞蛋荒，農委會主委陳吉仲今 (15) 日坦言，上周國內雞蛋產量已降到谷底，目前每日約有 80-100 萬顆缺口，尤其北部較為嚴峻，農委會持續調度，本周起至月底將陸續進口，同時開放 8 國雞蛋進來，4 月會更多，屆時民眾排隊買蛋的狀況會大幅減少。

陳吉仲今天前往立法院備詢，會前接受媒體聯訪指出，關於國內蛋荒，現在國內的增養、孵養大幅度在進行，天氣也開始回溫、禽流感控制得宜，國內產能增加，蛋的缺口就會漸少，更重要的是，本周與下周會陸續進口雞蛋來補足缺口，進口國包括澳洲、土耳其、巴西等。

多位立委關切缺蛋問題，陳吉仲表示，雖然農委會持續調度農民所需蛋雞，加工端也減少 7、8 成的用量，但目前每日缺口已達 80-100 萬顆，尤其北部缺蛋較為嚴峻，農委會正積極往北部調度。

至於蛋荒何時才能緩解？陳吉仲說明，國內產能正在恢復中，且對蛋雞的需求非常強大，3 月飼料使用量增加，預估國內產量回穩應該落在 5、6 月，短期來看，從這週到 3 月底，陸續會有 500 萬顆以上雞蛋進口，4 月會有更多。

陳吉仲進一步指出，上周五已開放包括美國、澳洲、日本、巴西、土耳其、泰國、菲律賓、馬來西亞等八國，讓雞蛋可以進來，現在業者也非常期待，預估透過進口可以補足短期產量不足，缺蛋現象可望解決。

陳吉仲強調，下個月大家不會有所謂的排隊買雞蛋，這種現象會大幅減少，盡量讓消費者到傳統市場、超市都買得到蛋。