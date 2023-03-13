〈核二2號機除役〉台電估白天備轉容量率達逾10% 夜尖峰降至7%

核二廠 2 號機因運轉執照屆滿到期，將在明 (14) 日依法除役，經濟部與台電今 (13) 日強調，大型機組新增容量仍大於除役機組，不過大潭 8 號機預計在今夏前上線，仍引發外界缺電隱憂，對此台電說，預估核二 2 號機依法除役後，白天備轉容量仍將維持 10% 以上，至於夜間則落在約 7-8%。

今夏備轉容量率方面，台電則預期，白天可維持在 11-12%，夜間則同樣落在 7%。

台電說明，隨再生能源大量增加，近年電力調度模式也與時俱進，目前白天太陽光電已有約 500-600 萬瓩以上的發電出力，可舒緩白天供電壓力，同時將水力留到晚上使用。

因應系統供電壓力轉移至夜尖峰，台電強調，將靈活調度儲能電池、高水位慣常水力操作、抽蓄水力調節及燃氣機組等快速起降能源，並結合新時間電價、需量反應等需求面管理措施，預計今年可抑低夜尖峰約 100 萬瓩。

台電進一步說明，目前水力電廠主要集中在中部地區，慣常水力機組配合尖峰移轉至夜間使用，尖峰變低、時間縮短，水力發電更可集中發電能力，並搭配下游水力設施調節用水後再供應民生用水，兼顧發電與民生的一水二用，其中日月潭與明潭水庫的抽蓄機組 (容量約 260 萬瓩)，也將轉變為白天抽水蓄電、夜間放水發電。

台電說明，整體水力營運模式已逐漸調整為僅需支援短時間夜尖峰用電需求，總計約可提供 440 萬瓩的供電能力，並搭配燃氣機組同步升載支援系統供電，可確保夜間供電無虞。

目前主要水力發電水庫蓄水量方面，經濟部表示，目前德基水庫蓄水量約達 63% 以上、日月潭蓄水量同樣達逾 63%。