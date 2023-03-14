盤中速報 - 興能高(6558)股價大漲至28.8元，漲幅達7.06%

興能高(6558-TW)14日09:41股價上漲1.9元，報28.8元，漲幅7.06%，成交658張。
興能高(6558-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為CC01090 電池製造業。F401010 國際貿易業。
近5日股價上漲4.87%，台灣加權指數下跌1.29%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-288 張
- 外資買賣超：-298 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+10 張
- 融資增減：+757 張
- 融券增減：+10 張
最新相關新聞
興能高(6558-TW)14日09:41股價上漲1.9元，報28.8元，漲幅7.06%，成交658張。
興能高(6558-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為CC01090 電池製造業。F401010 國際貿易業。
近5日股價上漲4.87%，台灣加權指數下跌1.29%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+18.07%
$11,807
原投組報酬率
+11.43%
$11,143
投組標的成分
40%
2636
20%
5258
20%
6245
10%
6104
10%