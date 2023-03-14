盤中速報 - 興能高(6558)股價大漲至28.8元，漲幅達7.06%

興能高(6558-TW)14日09:41股價上漲1.9元，報28.8元，漲幅7.06%，成交658張。

興能高(6558-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為CC01090 電池製造業。F401010 國際貿易業。

近5日股價上漲4.87%，台灣加權指數下跌1.29%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-288 張
  • 外資買賣超：-298 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+10 張
  • 融資增減：+757 張
  • 融券增減：+10 張

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