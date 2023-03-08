盤中速報 - 興能高(6558)急拉2.25%報29.6元，成交2,772張

興能高(6558-TW)近5分K漲速2.25%，08日09:52報29.6元，成交2,772張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
興能高(6558-TW)近5日股價上漲10.81%，所屬產業為其他電子業，相關其他電子類指數上漲3.38%。台灣加權指數上漲2.28%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+163 張
- 外資買賣超：+161 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+2 張
- 融資增減：+687 張
- 融券增減：+24 張
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AI優化後報酬率
+21.02%
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原投組報酬率
+15.09%
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投組標的成分
40%
6235
20%
5425
20%
8222
10%
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