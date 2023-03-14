盤中速報 - 興能高(6558)急拉6.19%報28.0元，成交101張

興能高(6558-TW)近5分K漲速6.19%，14日09:05報28.0元，成交101張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
興能高(6558-TW)近5日股價上漲4.87%，所屬產業為其他電子業，相關其他電子類指數下跌0.76%。台灣加權指數下跌1.29%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-288 張
- 外資買賣超：-298 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+10 張
- 融資增減：+757 張
- 融券增減：+10 張
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原投組報酬率
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投組標的成分
40%
2636
20%
5258
20%
6245
10%
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10%