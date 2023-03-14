盤中速報 - 華擎(3515)急跌-2.12%報138.0元，成交757張

華擎(3515-TW)近5分K跌速2.12%，14日09:24報138.0元，成交757張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

華擎(3515-TW)近5日股價下跌10.86%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數下跌1.18%。台灣加權指數下跌1.29%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,835 張
  • 外資買賣超：-1,001 張
  • 投信買賣超：-822 張
  • 自營商買賣超：-12 張
  • 融資增減：+187 張
  • 融券增減：-146 張

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