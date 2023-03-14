盤中速報 - 華擎(3515)急跌-2.12%報138.0元，成交757張

華擎(3515-TW)近5分K跌速2.12%，14日09:24報138.0元，成交757張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
華擎(3515-TW)近5日股價下跌10.86%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數下跌1.18%。台灣加權指數下跌1.29%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,835 張
- 外資買賣超：-1,001 張
- 投信買賣超：-822 張
- 自營商買賣超：-12 張
- 融資增減：+187 張
- 融券增減：-146 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+30.90%
$13,090
原投組報酬率
+25.31%
$12,531
投組標的成分
40%
2636
20%
5258
20%
6245
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6104
10%