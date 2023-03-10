盤中速報 - 華擎(3515)股價急跌至139.5元，跌幅達7.31%

華擎(3515-TW)10日09:05股價下跌11元，報139.5元，跌幅7.31%，成交1,040張。
華擎(3515-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為個人電腦主機板。個人電腦主機板之零配件。
近5日股價下跌2.9%，台灣加權指數上漲1.1%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-255 張
- 外資買賣超：-211 張
- 投信買賣超：-74 張
- 自營商買賣超：+30 張
- 融資增減：+106 張
- 融券增減：-18 張
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