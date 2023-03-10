盤中速報 - 華擎(3515)股價急跌至139.5元，跌幅達7.31%

華擎(3515-TW)10日09:05股價下跌11元，報139.5元，跌幅7.31%，成交1,040張。

華擎(3515-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為個人電腦主機板。個人電腦主機板之零配件。

近5日股價下跌2.9%，台灣加權指數上漲1.1%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-255 張
  • 外資買賣超：-211 張
  • 投信買賣超：-74 張
  • 自營商買賣超：+30 張
  • 融資增減：+106 張
  • 融券增減：-18 張

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