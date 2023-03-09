〈華擎法說〉主板、顯卡市場回歸正常需求 伺服器、IPC動能放緩

華擎 (3515-TW) 今 (9) 日召開法說會，展望今年，總經理許隆倫對上半年營運仍相對保守，不過隨產業庫存去化告一段落後，認為主機板、顯示卡等消費性產品需求將回歸過往市場需求，反觀去年強勁成長的伺服器、IPC(工業電腦)業務動能則會相對放緩。

許隆倫表示，消費性產品中，主機板首季展望估與去年第四季相當，就地區別來看，亞太區仍維持一定動能，但歐美市場自 2 月下旬以來相對放緩，推測與俄烏戰爭持續有關，但隨整體市場回歸過往需求，認為華擎今年主板事業仍可望維持成長，但在缺乏主流新品下，產品毛利率相對有壓。

顯示卡去年第四季銷售狀況則優於預期，許隆倫透露，華擎已將許多高單價庫存去化完畢，且新產品上市動能也延續至本季，價格同樣持穩，整體市況較去年第三季、第四季正向，認為今年市場已回歸正常電競需求而非挖礦，在電競換卡需求支撐下，營運相對樂觀。

許隆倫進一步指出，華擎今年在小系統標案也有不錯的成績，預期相關業務動能將維持去年水準，不過與商用市場相關的伺服器、IPC 今年成長恐不如先前預期。

許隆倫說，伺服器業務自去年第四季起就陸續收到客戶下修、延後或縮減資本支出的消息，因此首季出貨恐較去年第四季下滑 1 成以上，看整個上半年也都很辛苦，其中，新客戶導入至少遞延兩季以上，認為到第四季才可望轉好，不過由於華擎系統產品出貨比重放大，營收仍有機會保持成長。

華擎去年 IPC 業務營收則創下歷史新高，許隆倫表示，今年商用客人在預算上也有一點緊縮、延後資本支出，因此預期上半年營運同樣辛苦，下半年整體量能才可望放大。

值得注意的是，華擎今年也正式宣告切入電競顯示器市場，許隆倫說，電競顯示器產品在去年試賣、今年初則正式推到全球市場，目前產品、市場接受度都符合預期，認為華擎切入時間點不錯，不過對今年整體營運貢獻度仍有限。