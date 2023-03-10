盤中速報 - 華擎(3515)急跌-2.09%報141.0元，成交903張

華擎(3515-TW)近5分K跌速2.09%，10日09:04報141.0元，成交903張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
華擎(3515-TW)近5日股價下跌2.9%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲1.95%。台灣加權指數上漲1.1%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-255 張
- 外資買賣超：-211 張
- 投信買賣超：-74 張
- 自營商買賣超：+30 張
- 融資增減：+106 張
- 融券增減：-18 張
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原投組報酬率
+28.64%
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投組標的成分
40%
4977
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20%
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