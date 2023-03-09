〈華擎法說〉Q1營收估季減1成以內 毛利率可望逐季改善

華擎總經理許隆倫。(鉅亨網資料照)
華擎總經理許隆倫。(鉅亨網資料照)

華擎 (3515-TW) 今 (9) 日召開法說會，總經理許隆倫表示，產業庫存去化已逐步告一段落，但依目前整體市況來看，認為上半年各產品線動能仍趨緩，華擎預估本季營收仍將季減 1 成以內，不過由於庫存去化加速，毛利率受存貨跌價損失影響降低，將可望逐步回升。

華擎去年第四季毛利率降至約 17.38%，主因受提列部分存貨跌價損失影響，華擎副總經理暨發言人陳健宏說明，去年第四季存貨跌價約影響毛利率約 3 個百分點，估本季仍將有小幅影響數存在，不過隨著整體產業存貨去化趨向健康水準後，認為毛利率低點已落在去年第四季。

觀察華擎存貨水準狀況，2022 年底存貨金額約落在 80.1 億元，較 2021 年底的 97.19 億元，有一定程度下滑，華擎也透露，去年第四季主機板、顯示卡等消費性產品去化優於預期。

在消費性產品去化帶動下，華擎去年第四季產品組合中，主機板比重顯著提升、再度超過 5 成，顯示卡同樣有一定程度上升，其餘產品線則相對持穩。

華擎去年全年營收達 171.2 億元、年減 13.4%，毛利率 21.61%、年減 6.54 個百分點，營益率 6.92%、年減 8.55 個百分點，稅後純益 10.66 億元、年減 55.2%，每股純益 8.69 元，昨日也公告去年股利分配，每股擬配發 8 元現金股利，配發率達 92%，若以今日收盤價 150.5 元計算，殖利率約 5.31%。

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