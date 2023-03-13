盤中速報 - 華擎(3515)急跌-2.15%報136.5元，成交281張

華擎(3515-TW)近5分K跌速2.15%，13日09:12報136.5元，成交281張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
華擎(3515-TW)近5日股價下跌9.9%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲0.77%。台灣加權指數下跌0.53%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,737 張
- 外資買賣超：-1,345 張
- 投信買賣超：-352 張
- 自營商買賣超：-40 張
- 融資增減：+229 張
- 融券增減：-85 張
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+17.43%
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原投組報酬率
+9.87%
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投組標的成分
40%
2457
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