輝瑞以430億美元收購Seagen 加強癌症藥物開發

輝瑞 (PFE-US) 將斥資 430 億美元收購 Seagen (SGEN-US)，並深化其在治療癌症方面的影響力。

輝瑞周一 (13 日) 表示，將支付每股 Seagen 股票 229 美元。

總部位於華盛頓 Bothell 的 Seagen Inc. 是一家生技藥物開發商。 其主要產品使用與腫瘤細胞表面結合的單克隆抗體來遞送抗癌劑，同時保護周圍的健康組織。

根據 Cleveland Clinic 的說法，單克隆抗體是實驗室製造的蛋白質，主要通過靜脈注射輸送。

Seagen 的暢銷產品 Adcetris 可治療淋巴系統癌症。去年帶進 8.39 億美元的銷售額，較前年成長 19%。

除了 Adcetris，Seagen 還與輝瑞的 Array BioPharma 達成協議，開發、製造和銷售乳腺癌和結直腸癌治療藥物 Tukysa。它去年帶進 3.53 億美元的銷售額。

Seagen 的 Padcev 去年銷售額也成長了 33% 達到 4.51 億美元，該藥物治療一些泌尿道癌症，包括膀胱癌。該製藥商正在與 Astellas Pharma Inc . 開發和銷售該療法。

Seagen 預計今年營收將達約 22 億美元，同比成長 12%，主要來自其現有 4 種藥物、授權使用費以及合作和許可協議。

輝瑞相信 Seagen 可以在 2030 年時貢獻超過 100 億美元的風險調整後收入，並在 2030 年之後實現顯著成長。

Seagen 於 2020 年從 Seattle Genetics 更名，去年將虧損削減至 6.1 億美元，低於 2021 年的 6.74 億美元。去年總營收成長約 25%，達到近 20 億美元。