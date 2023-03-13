【美股盤前】FED緊急兩大動作阻止SVB破產效應 ! 美國第一共和銀行獲JPM融資

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 35 分)：

道瓊指數：上漲 178 點，漲幅 0.55% 至 32343。



那斯達克 100 指數：上漲 142.25，漲幅 1.19% 至 12111.25。



標普 500 指數：上漲 38.25，漲幅 0.98% 至 3935.75。



【今日總經數據與事件】美國日光節約時間開始、美國 2 月消費者通膨預期、歐元集團會議

二、美股盤前關注焦點

1.SVB 矽谷銀行宣布破產，FED 緊急 2 大動作阻止恐慌擠兌：

SVB 矽谷銀行增資失敗，引發存戶擠兌，再短短 48 小時內便宣布倒閉。週末聯準會聯合財政部和 FDIC 發布聯合聲明，針對 SVB 引發的流動性問題果斷採取行動，包含 SVB 的所有儲戶自 3/13 起無論有無擔保，都能自由提取存款。以及建立新的工具 BTFP(Bank Term Funding Program)，提供金融機構最長一年的貸款，並以面值接受美國公債、MBS 等合資資產作為抵押，BTFP 成為銀行籌措流動性的全新管道。

2. 英國匯豐集團買下矽谷銀行英國子公司

為防止美國 SVB 矽谷銀行破產對英國造成影響，英國政府積極協商促成匯豐銀行買下矽谷銀行英國子公司。匯豐英國銀行金證實將以 1 英鎊 (1.21 美元) 的價格收購 SVB UK。矽谷銀行英國子公司有行股本約為 14 億英鎊。SVB UK 母公司的資產和債務不包含在交易中。英國財政部長傑里米亨特強調，此交易將確保客戶存款受到保護，客戶可正常到銀行存取，納稅人不必為矽谷銀行倒閉買單。

3. 美國第一共和銀行獲 JPM 融資

受 SVB 矽谷銀行擠兌倒閉影響，導致美國第一共和銀行 (FRC.US) 也報出擠兌潮。近期美國第一共和銀行表示已獲得摩根大通 (JPM.US) 的額外融資，使其可透過各種管道獲得總計 700 億美元的資金。盤前美國第一共和大跌 68% (台灣時間 2023.3.13 4:44 p.m.) (推薦閱讀：每日更新美股盤前快訊)

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