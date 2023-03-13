台灣去年綠電供應量年增6成 風電轉供量持續增加

根據資誠發布的《2022 台灣綠電交易進度報告》，去 (2022) 年綠電轉供量較 2021 年成長 6 成，風電轉供量更是持續成長；另外，從供應數據來看，風電轉供量持續成長，占整體再生能源轉供量約 6 成。

調查指出，台灣去年總電力裝置容量達 62GW，其中再生能源裝置容量達 14GW，占總裝置量的 23%，在發電量方面，去年再生能源總發電量共 238 億度，較 2021 年的 174 億度成長 36%，顯示台灣的再生能源正處於快速發展階段。

在所有再生能源種類中，無論是裝置容量抑或發電量，太陽光電皆位於其首，總裝置容量在 2022 年底達 9.7GW、發電量達 107 億度。

即便再生能源裝置容量不斷成長，但自用發電設施占比依舊高達 8 成，民營電廠占比仍為少數，從綠電轉供數字來看，台灣綠電轉供量從 2021 年的 7 億度成長至 2022 年的 11 億度，年成長量達 6 成，但與再生能源總發電量 238 億度相比仍為其中之少數。

另外，從轉供數據可以發現，風電轉供量持續快速成長，占總體再生能源轉供量的 6 成。

值得注意的是，受疫情影響，國際原物料價格波動下，再生能源整體建置成本上升，為達成再生能源目標，今 (2023) 年初公告的躉購費率因應相關成本增加，呈現往上微調或持平狀態。

在公用售電價格方面，隨著高躉購費率再生能源陸續併網，公用售電業之電能成本預計將持續攀升，將對公用售電價格造成不少調整壓力。

資誠聯合會計師事務所再生能源事業服務主持會計師蔡亦臺指出，不同再生能源開發與建置成本不同，發電季節性與時間亦不相同，如何使綠電供給方的發電量與需求方的用電量有效匹配，不論是透過儲能來調整再生能源電力供給，或透過不同價格誘因調整使用端用電習慣，進而提高綠電使用率與降低餘電比例是提升再生能源滲透率的重要課題。



