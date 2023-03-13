〈核二2號機除役〉運轉執照明效期屆滿 經長親上火線重申不缺電

核二廠 2 號機運轉執照將在明 (14) 日達 40 年有效期間屆滿到期，機組將依法停止運轉進入除役，經濟部今 (13) 日會同台電高層召開記者會，經濟部長王美花更親上火線強調，台電針對供電早已妥善安排，且大型機組新增供電量大於除役量，重申台灣不缺電。

王美花表示，因應核二 2 號機停機，台電去年就提早規劃各機組歲修時間，且去年第四季冬季風電常有超過 100 萬瓩發電量能，也讓提早歲修規劃更有餘裕，並透露因應極端氣候，歲修規劃由過去每半年檢討調整，改為每兩周即檢討調整。

台電則補充，在歲修規劃提早下，今年 3 月底前包括大林 2 號機、通霄 2 號機等中大型機組將回歸，容量共約 325 萬瓩，4 月底前則有林口 1 號機、通霄 3 號機等機組回歸共約 386 萬瓩，可銜接供電能力。

王美花指出，台電今年也將新增通霄小型機組、大潭 8 號機，合計將有 130 萬瓩上線運轉，裝置容量合計大於即將停機的核二 2 號機 98.5 萬瓩，其中，通霄小型機組已在今年 1 月上線，大潭 8 號機則預計會在 4 月底開始測試，強調會在夏天用電高峰前進入調度行列。

針對核二 2 號機停機後供電狀況，台電說明，針對供電情形早已妥善安排，規劃機組歲修及發電時程，再搭配再生能源持續併網，靈活運用抽蓄水力，精進傳統機組調度策略，加上時間電價、輔助服務及需量反應等措施，可望持續確保未來供電穩定無虞。

至於台灣核電並未跟隨日本延長核電使用年限，對此，王美花坦言，國人對核電、核安、核廢料等疑慮，還有很多爭議，且礙於台電與地方政府溝通未果，核燃料無法拿出，因此就事實面延役並不可行，將持續與各界溝通，至於外界質疑核電發電成本較低，她則強調，除了前端成本外，還須納入後端核電貯存處理成本。