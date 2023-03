〈科學園區營運成果〉看半導體、光電產業修正落底回溫 全年仍拚成長

國科會旗下三大科學園區去年營業額衝破 4 兆元大關,達 4.26 兆元、年增 14.75%,創下歷史新高,展望今年,國科會主委吳政忠表示,半導體、光電產業庫存、需求修正情況,預期可望在上半年落底、下半年逐步回升,因此,國科會保守預估今年三大園區營業額仍可望持平或微幅成長。

展望 2023 年,國科會說,仍有全球通膨、俄烏戰爭未解、美中科技戰再起等變數,持續加深全球經濟前景疑慮,且國際主要預測機構皆認為今年全球經貿成長速度將較 2022 年放緩,恐進一步影響台灣進出口與投資表現。

國科會進一步指出,參酌園區 2022 年營業額成長率、各大研究機構預測經濟成長率、主要產業半導體預估成長率,並考量 2023 年政經情勢及疫情等不確定因素仍多,估 2023 年園區整體表現將與 2022 年持平或微幅成長。

吳政忠說,台灣科學園區中仍以半導體積體電路比重占比最高,也顯示半導體晶片是所有產業核心,觀察近年很多產業都會用到晶片,且進一步延伸到其他產業中,因此不論食、醫、住、行、育樂等,都是國科會未來協助科技產業界接努力的方向。

吳政忠補充,半導體積體電路庫存經過去年調整後,上半年可望慢慢降下來,去年唯一衰退的光電產業也可望回升,認為產業庫存修正應 last for one year(持續一年),目前三大園區對今年營業額展望以保守持平預估,也坦言去年基期很高,須努力衝刺。

面對未來科技與環境共榮發展的目標下,國科會說,將積極導入永續與精緻化思維,科學園區將作為產業數位轉型及研發創新的樞紐,成為全球典範的精緻多元、優生活、節能永續科學園區,布局軟硬整合與節能永續的高附加價值產業,園區和在地產業、社會共存共榮,打造友善全球人才移居環境,並成為淨零碳排的示範園區。