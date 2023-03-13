矽谷銀行破產衝擊開始蔓延 英國180家企業請求政府干預

雖然不少經濟學家聲稱矽谷銀行（SVB）爆雷不會帶來系統性影響，但矽谷銀行破產的衝擊，已蔓延至英國、新加坡、加拿大等國，其中英國 180 家企業已請求政府干預。

英國財政部周六（11 日）表示，央行和財政部正努力將矽谷銀行英國分支機構破產 Silicon Valley Bank UK （SVB UK）潛在影響降至最低。英國央行已於周五表示，將會把 SVB UK 列入破產程序。

英國銀行破產程序顯示，符合條件的存戶，將由英國存款保險基金支付最高 8.5 萬英鎊的受保額，而聯名帳戶的受保額上限為 17 萬英鎊。

英國央行公告發布後，與美國同行一樣，英國新創企業開始擔憂能否拿到存款的問題。約 180 家科技企業負責人周六致函英國財政大臣 Jeremy Hunt，請求政府出手干預。他們說：「存款損失有可能破壞英國科技行業，並使生態系統倒退 20 年，許多企業將不得不在一夜之間陷入非自願清算。」

英國教育軟體新創公司 Lingumi 執行長 Toby Mather 表示，公司 85% 現金均存在 SVB UK。他試圖轉移賬戶部分存款，但截至周六晚上，仍無法確定是否成功轉移。

「提取存款這事兒在過去看起來再正常不過，現在卻是讓我們面臨生死攸關的時刻。」他說。

倫敦基因新創公司 Ochre Bio 創始人 Jack O"Meara 周末也在試圖提取存款，但沒成功。他說：「如果政府不進行干預，可能真的會摧毀這一代創業企業。」

此外，英國新創企業更為擔憂的是，SVB 崩潰將限制未來創投業者對英國的投資。一段時間以來，英國企業已經因「英國脫歐」而面臨很多壓力。

不僅僅英國，矽谷銀行在加拿大、丹麥、德國、印度、以色列、瑞典等國家都有分行。德國金融監管機關德國聯邦金融監管局（BaFin）目前也在審時度勢，加強監管。

監管文件顯示，在加拿大，矽谷銀行母公司矽谷金融集團，在該國的附屬公司 2022 年有 4.35 億加元（3.14 億美元）的擔保貸款額，遠高於 2021 年的 2.12 億加元。

根據該行之前的一份聲明，其在加國的客戶包括電商公司 Shopify Inc. 和製藥公司 HLS Therapeutics。

總部位於多倫多的廣告科技公司 AcuityAds Holdings 周六說，在矽谷銀行有 5,500 萬美元存款，占其現金的比率超過 90%。該公司股價在暴跌 14% 後，周五停止交易，理由是矽谷銀行的「情況正在惡化」。

在新加坡舉辦的沃頓商學院校友聚會上，與會企業家稱：「矽谷銀行爆雷事件對科技行業的影響不容小覷，因為存款對科技新創企業至關重要，這些企業通常需要大量現金支付巨額支出，包括研發成本和員工工資。如果這些存款在破產或重組過程中最終受損，一些科技新創企業可能會面臨現金流短缺困境，甚至破產。」