〈台幣〉亞幣掀資金瘋狗浪 擺脫連4貶強彈近2角重回30.6字頭

美國矽谷銀行 (SVB) 倒閉遭到接管，引發市場恐慌，但美國財政部及聯準會強力保證存戶提領權益，市場也預期 Fed 將放緩升息步調，帶動資金回流亞洲，亞幣今 (13) 日掀起一波瘋狗浪，新台幣兌美元匯率一度強升逾 2 角，終場升幅略收斂，以 30.651 元作收，升值 1.97 角，擺脫連 4 貶窘境，台北及元太外匯市場總成交值 17.185 億美元。

新台幣兌美元匯率今天以 30.8 元開盤後，隨著熱錢不斷湧入，匯價一路走揚，衝破 30.7 元關卡，往 30.6 元關卡靠攏，最高升抵 30.618 元，升值 2.3 角，市場風險偏好改善，美元轉趨弱勢，終場新台幣升幅略收斂，收在 30.651 元，升值 1.97 角，台北外匯市場成交金額 12.23 億美元。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計顯示，美元指數重挫 1.23%，韓元強升 1.72%，日元勁揚 1.42%，歐元升值 1.25%，人民幣升值 0.93%，新加坡幣升值 0.73%，新台幣升值 0.64%，越南盾也升 0.51%，亞幣全面走揚。

矽谷銀行是全美第 16 大銀行，在揭露鉅額虧損後又增資失敗，短短 48 小時內宣告倒閉，美國監管機關隨即接管，美國財政部、Fed、聯邦存款保險公司 (FDIC) 也發布聯合聲明，對矽谷銀行倒閉事件採取行動，自 13 日起存戶可領取所有存款，以穩定市場信心。

雖然多數法人、專家認為，矽谷銀行規模較小，主要影響科技新創公司，並不會構成系統性風險，但可能影響 Fed 3 月的利率決策，紛紛預期可能降為升息 1 碼，高盛分析師更表示，有鑑於銀行業近期遭遇的壓力，預估 Fed 此次可能不會升息。

台股今日一度跌逾 170 點，金融股賣壓偏重，不過，美國財政部與聯準會出手保障存戶權益，激勵美股電子盤強彈，台股電子族群也止跌回升，加上航運股助攻，加權指數終場翻紅上漲 34.29 點，收在 15560.49 點。外資終止連續 3 個交易日賣超，轉為買超 43 億元。