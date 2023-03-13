〈台幣〉熱錢瘋狂回流亞洲 強升逾1.6角叩關30.6字頭

台北股匯今 (13) 日走勢不同調，由於美國矽谷銀行 (SVB) 發生倒閉風暴，引發市場擔憂，台股早盤下挫逾 170 點，但跌勢逐漸收斂；新台幣兌美元匯率則跟隨亞幣展開強勁攻勢，最高來到 30.68 元，一度升值 1.68 角，由於市場對於 Fed 鷹派升息預期降溫，熱錢大舉湧入亞洲。

矽谷銀行是全美第 16 大銀行，頗獲新創公司青睞，美國監管機關上周五宣布接管，為 2008 年金融海嘯以來的最大宗銀行倒閉案。美國財政部、Fed、聯邦存款保險公司 (FDIC) 12 日聯合聲明指出，對矽谷銀行倒閉事件採取行動，自 13 日起存戶可領取所有存款，美股期貨應聲大漲。

新台幣兌美元匯率已連 4 貶，今天以 30.8 元開盤後，隨著熱錢大舉回流，匯價一路走揚，一度升抵 30.68 元，強彈 1.68 角，待觀察央行下午是否會進一步介入調節。

觀察主要貨幣今天對美元表現，隨著熱錢湧進亞洲市場，韓元、泰銖早盤領漲逾 0.8%，日元、新台幣勁揚約 0.5%，新加坡幣升值 0.3%，人民幣也迅速走升，市場風險偏好改善，壓抑美元強勁走勢。

受矽谷銀行倒閉風波影響，台股今天開低走低，早盤一度下探 15349 點，下挫 176 點，不過，台積電、鴻海、瑞昱等主要電子權值股表現有撐，加上航運股及部分傳產股仍獲得資金點火，帶動大盤跌勢收斂，金融股則為盤面弱勢族群。