盤中速報 - 承啟(2425)急拉2.08%報34.3元，成交2,311張

承啟(2425-TW)近5分K漲速2.08%，16日09:19報34.3元，成交2,311張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
承啟(2425-TW)近5日股價下跌7.89%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數下跌0.49%。台灣加權指數下跌1.19%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-936 張
- 外資買賣超：-903 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-33 張
- 融資增減：-123 張
- 融券增減：-131 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+34.57%
$13,457
原投組報酬率
+24.98%
$12,498
投組標的成分
40%
3027
20%
5284
20%
2754
10%
8081
10%