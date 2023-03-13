〈台股盤前〉美股空頭壓力籠罩、內外資連袂落跑 大盤短線恐震盪加劇

美股四大指數下挫，美股短線陷入空頭壓力，由於本周即將公布 2 月 CPI，預期市場將持續陷入觀望，在內外資金同步落跑，大型電子股、中小型股聯袂熄火的態勢下，大盤短線將陷入震盪。

聯準會鷹派勢力捲土重來，美國矽谷銀行遭監管，拖累美股持續下挫，包括道瓊指數周跌 4.44%，創去 (2022) 年 6 月以來最差單週表現，標普周線下挫 4.55%，那指單周跌幅高達 4.71%。

美股轉疲也拖累台股跟著臉綠，啟發投顧分析師李永年表示，美股續挫讓台股下修壓力增加，除了外資賣超提款，本土資金心理壓力也日與劇增，從櫃買指數跌幅超過上市就可見一斑。

李永年認為，從目前態勢來看，要吸引本土資金回流、台股止穩前提是美股止跌回穩，但美股看來陷入空頭壓力未解，恐讓台股面臨持續下修壓力。

安聯投信台股團隊表示，基本面最壞的時期就落在今年上半年，也因此隨著時序愈靠近 4 月、市場波動會愈大，很多股價也都已經多數反應，漲多就會有獲利了結賣壓。

安聯投信台股團隊提醒，接下來盤面輪動可能會比較快速，而輪動快速也代表波動性大，目前看好先前落後還沒補漲的類股，包括貨櫃、航運，再搭配殖利率題材，可望出現補漲行情。

PGIM 保德信高成長基金經理人孫傳恕指出，從美國經濟數據來看，聯準會的升息壓力仍大，使得 3 月升息兩碼的機率大增，預料升息、通膨仍是現階段影響全球投資情緒的重要關鍵。預料包括台股在內的全球股市，必須等到 22 日 FOMC 公布會議結果之後，動向才會再轉趨明朗。

在選股方面，孫傳恕認為，短線受到美股影響，部分科技股乖離已大，建議投資人宜在下跌時逢低布局基本面好轉之個股，類股可鎖定半導體、伺服器、關鍵電子零組件、EV、能源、觀光、中國解封受惠股。

另外，近期各公司陸續召開董事會，決議股息分派，預料在聯準會升息趨勢未停止之前，高股息個股因為較具有抵禦升息環境的優勢。

