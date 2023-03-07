華擎去年純益年減逾5成每股賺8.69元 近三年低點

華擎 (3515-TW) 今 (7) 日公布去年第四季財報，受整體產業仍在調整庫存影響，單季營運仍低迷，每股純益僅約 0.2 元，累計去年全年稅後純益則達約 10.66 億元、年減 55.2%，每股純益 8.69 元，為近三年低點。

華擎去年第四季營收達 48.99 億元，季增 37.41%、年減 13.08%，毛利率 17.38%，季減 0.99 個百分點、年減 11.12 個百分點，營益率則回升至 4.9%，季增 3.49 個百分點、年減 10.37 個百分點，不過受業外影響，單季純益僅達約 2332.5 萬元，季減 87.01%、年減 96.57%，每股純益 0.2 元。

累計華擎去年全年營收達 171.2 億元、年減 13.4%，毛利率 21.61%、年減 6.54 個百分點，營益率 6.92%、年減 8.55 個百分點，稅後純益 10.66 億元、年減 55.2%，每股純益 8.69 元。

華擎先前就預告，去年第四季將再提列部分庫存跌價損失，並預期到今年首季營運都將面臨庫存去化挑戰，不過看營運谷底已到，且產業非理性殺價狀況不易再出現，隨著庫存降至一定水準後，整體營運可望逐步回升；以產品別來看，華擎認為，今年伺服器、IPC(工業電腦) 仍將保持高成長動能。

華擎也預計周四 (9 日) 召開法說會，預期將進一步釋出今年營運展望。