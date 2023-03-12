聯準會暗示繼續升息 非投資等級債有看頭

聯準會暗示將繼續升息引發市場波動，而根據過去歷史經驗，非投資等級債在升息期間前後，皆具表現空間，投資人可善用短線波動切入，以長線角度持有非投資等級債券。

聯準會主席鮑爾日前出席參議院聽證會時透露，考量經濟數據比預期還要強勁，終端利率的水準有可能比聯準會原先的預期高，暗示升息腳步暫不停歇，引發公債殖利率上揚、公債價格應聲下挫。

富蘭克林華美投信表示，在市場保守看待利率市場，提前反映潛在負面消息的狀況下，聯準會因為過於鷹派，而造成市場大幅恐慌的影響已經降低。

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金經理人陳彥諦表示，即便聯準會短期加大升息強度，或是延長升息時程，隨著升息對於經濟的滯後影響開始出現，只要經濟數據不再過度強勁，聯準會仍有很高機率需暫緩升息，避免滯後效應造成未來更大的衰退。

陳彥諦認為，美國的升息循環只是延後，仍有機會看得見盡頭，而這波延後升息的短線恐慌情緒引發的市場震盪，反而可提供長線更好的投資機會。

從歷史經驗來看，過去升息結束後，非投資等級債 1 年內表現強勁，走勢也相對穩健，因此不論從哪個期間切入，歷史報酬幾乎都呈現緩步走升的趨勢，即便是 2000 年的網路科技泡沫化，造成股災，全球非投資等級債券也能夠對抗市場波動。

陳彥諦認為，非投資等級債基本面強勁、特性適合未來環境，且價值面便宜，根據彭博資訊，截至 3 月 7 日止，美銀美林高收債指數的殖利率為 8.62%，相對具吸引力。



