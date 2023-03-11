鉅亨速報 - Factset 最新調查：矽力-KY(6415-TW)EPS預估下修至12.12元，預估目標價為557元

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對矽力-KY(6415-TW)做出2023年EPS預估：中位數由12.55元下修至12.12元，其中最高估值16.87元，最低估值7.67元，預估目標價為557元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|16.87
|22.06
|28.73
|最低值
|7.67
|15
|25.26
|平均值
|11.86
|17.72
|26.99
|中位數
|12.12
|17.37
|26.99
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|27,290,000
|33,518,914
|37,199,041.22
|最低值
|15,872,000
|23,151,000
|34,045,037
|平均值
|21,143,029.25
|27,149,038.94
|35,622,039.11
|中位數
|20,355,000
|27,502,000
|35,622,039.11
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|15.95
|61.51
|35.72
|25.83
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|23,511,086
|21,506,066
|13,876,445
|10,777,781
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/6415/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。