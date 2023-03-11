鉅亨速報 - Factset 最新調查：矽力-KY(6415-TW)EPS預估下修至12.12元，預估目標價為557元

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對矽力-KY(6415-TW)做出2023年EPS預估：中位數由12.55元下修至12.12元，其中最高估值16.87元，最低估值7.67元，預估目標價為557元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 16.87 22.06 28.73
最低值 7.67 15 25.26
平均值 11.86 17.72 26.99
中位數 12.12 17.37 26.99

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 27,290,000 33,518,914 37,199,041.22
最低值 15,872,000 23,151,000 34,045,037
平均值 21,143,029.25 27,149,038.94 35,622,039.11
中位數 20,355,000 27,502,000 35,622,039.11

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 15.95 61.51 35.72 25.83
營業收入
(單位：新台幣千元)		 23,511,086 21,506,066 13,876,445 10,777,781

詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/6415/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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