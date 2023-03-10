鉅亨速報 - Factset 最新調查：全新(2455-TW)EPS預估下修至2.82元，預估目標價為95元

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對全新(2455-TW)做出2023年EPS預估：中位數由2.86元下修至2.82元，其中最高估值3.33元，最低估值2.33元，預估目標價為95元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|3.33
|5.19
|最低值
|2.33
|4.1
|平均值
|2.8
|4.79
|中位數
|2.82
|5.09
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|2,875,000
|4,031,000
|最低值
|2,360,000
|3,385,723.31
|平均值
|2,667,236.86
|3,791,907.77
|中位數
|2,686,500
|3,959,000
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2019年
|2018年
|2017年
|EPS
|4.62
|2.79
|2.16
|2.15
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|3,608,521
|2,530,909
|2,062,120
|2,137,109
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2455/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。