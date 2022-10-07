健鼎Q3營收171億元改寫次高 前9月已突破500億元

蘋果 PCB 供應鏈健鼎 (3044-TW) 第三季加強對高層數網通及伺服器板出貨，今 (7) 日公布 9 月單月營收達 58.63 億元，推升第三季營收 171.9 億元，超越上一季 165.71 億元，改寫單季次高；值得注意的是，第三季因銅價下跌及人民幣匯率走貶，也有助獲利。

健鼎 9 月營收 58.63 億元爲單月次高，月增 5.27%，年增 6.24%，第三季營收 171.9 億元也創次高，季增 3.74%，年增 6.31%，前 9 月營收 511.22 億元，年增 10.38%。

蘋果 PCB 供應鏈 9 月營收亮眼，台郡 (6269-TW)、華通 (2313-TW) 都改寫新高，臻鼎 (4958-TW) 更突破 200 億元，改寫次高紀錄。

健鼎在中國大陸湖北仙桃設立的第三廠區已順利投入量產，新廠設計新增產能每月 90 萬呎，所有產能合計突破每月 1000 萬呎，公司規劃 2022 年資本支出 50-60 億元。

健鼎上半年營收 339.31 億元，其中網通、伺服器板及汽車板合計營收 130.47 億元，占比重 38.44%，在目前車用板市場需求狀況仍不明朗下，健鼎第四季將大力加強伺服器板出貨，迎接明年新平台 Eagle Stream、Genoa 伺服器板需求。

健鼎生產的 PCB 應用集中在記憶體模組、硬碟、筆記型電腦、光電板、手機及伺服器、汽車等應用，是華為、三星及小米手機 PCB 板供應商，生產基地包括台灣平鎮、江蘇省吳錫及湖北省仙桃。

健鼎估計 2022 年全年營收成長 10%、680-700 億元展望不變。