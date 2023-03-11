3月電視面板喊漲、大廠2月營收出爐、台塑樂見市況回溫 本周大事回顧

電視產業庫存調整進入尾聲，研調預期 3 月電視面板報價將回漲，2 月營收公告落幕，本周各大廠營收紛紛出爐，面板雙虎營收較前月回溫，台塑四寶公布展望，三寶預期市況回溫，台塑化也樂見油價上漲，以下為本周大事回顧。

3 月電視面板全面喊漲 Q2 筆電面板出貨看增近 2 成

市調機構集邦 (TrendForce) 公布 3 月上旬面板報價統計，各尺寸電視面板可望全面喊漲，主因是中國 618 促銷備貨需求陸續啟動所致，此外，隨著筆電面板修正將在第一季進入尾聲，集邦也預估第二季筆電面板出貨量將季增近 2 成。

大廠 2 月營收出爐 半導體衰退、面板雙虎回升

鴻海 2 月產品拉貨動能保守，營收雙減至 4020.35 億元，累計前 2 月營收 1 兆 624 億元，年增 17.94%，仍創同期新高，公司也維持首季年增的展望。

大立光 2 月營收爲 25.56 億元，爲 36 個月來單月營收新低，不過，大立光預估 3 月客戶的拉貨動能將回升，營收可望較 2 月成長，同時，客戶對新產品的需求仍持續開發中。

晶圓代工龍頭台積電 2 月營收 1631.74 億元為近一年低點，但仍為歷年同期新高；累計前 2 月營收 3632.25 億元，年增 13.8%；聯電 2 月營收 169.31 億元，受到客戶持續去化庫存、需求下滑，晶圓出貨量減少影響，月、年雙減探近 22 個月低點。

不過，面板雙虎友達、群創在出貨增加帶動下，2 月營收均較 1 月回升，其中友達單月營收達 160.52 億元、月增 0.6%，群創則達 154.94 億元、月增幅達 23%。

台塑三寶看好 Q2 市況加溫 台塑化樂見油價回升

台塑四寶昨 (7) 日公布 2 月業績並釋出展望，隨著中國下游需求回升，台塑、南亞看好 3 月、第二季營收將成長，台化也看好第二季市況回溫，至於油價方面，台塑化預期中國需求回升下，油價可望逐步回升。

英飛凌與聯電簽 40 奈米長約 擴大車用電子合作

英飛凌與聯電宣布，雙方就車用微控制器 (MCU) 簽訂長期合作協議，擴大英飛凌 MCU 在聯電的產能，以擴展車用市場，未來雙方將進一步深化在車用電子領域的合作。

上銀看本季營運落底 訂單能見度拉長至 3.5 個月

上銀董事長卓文恒近期表示，第一季營運預期是谷底，第二季起可望逐季增溫，目前訂單能見度達 3.5 個月，已較先前增加 1 個月。

龍巖集團創辦人總裁李世聰今辭世 享壽 65 歲

台灣殯葬業龍頭龍巖集團創辦人總裁李世聰 8 日上午辭世，享壽 65 歲，同時，龍巖集團也發出聲明予以證實。

鴻海積極擴大印度 iPhone 組裝產能 傳 2024 年衝 2000 萬支

鴻海積極擴大印度布局，外媒報導指出，鴻海計畫將 iPhone 組裝年產能 600 萬支，到 2024 年提升至 2000 萬支。

