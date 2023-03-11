伊朗和沙烏地重新建交 中國居間斡旋牽動中東局勢

伊朗和沙烏地阿拉伯周五 (10 日) 同意重新建交，這是中國居間斡旋的結果，此事緩解了波斯灣地區經年累月的地緣政治衝突，也凸顯北京在中東地區影響力日增。白宮表示，歡迎沙伊恢復邦交的協議，但伊朗是否履行承諾有待觀察。

在中國居間斡旋下，沙伊兩國兩國高階官員在北京舉行為期四天的未公開談話。根據三方聲明，兩國同意恢復外交關係，在兩個月內重啟大使館和使節團，以及重啟 20 多年前簽署的安全和合作協議。

沙烏地阿拉伯在 2016 年和伊朗斷交，起因是沙國處決一名什葉派穆斯林教士，使兩國發生齟齬，伊朗民眾攻擊駐德黑蘭的沙烏地使節團。

沙國還指責伊朗在 2019 年對其境內的石油設施發動飛彈和無人機攻擊，並襲擊波灣水域的油輪。不過伊朗一概否認這些指控。

中國首席外交官王毅形容，此協議是「對話與和平的勝利」，並表示，北京將繼續在解決棘手的全球問題上，扮演建設性角色。

白宮國家安全局 (NSC) 發言人柯比 (John Kirby) 表示，沙國持續知會美國在北京的會談過程，但美國沒有直接參與。他說，華府支持雙方關係進展，以促進葉門戰爭結束。

他說，美國「歡迎」這項外交協議，「但伊朗是否會履行義務」還有待觀察。

柯比說：「這與中國無關。我們支持所有緩和該地區緊張局勢的努力。我們認為這符合我們的利益，也是我們透過威懾和外交有效結合的努力。」

三方聲明全文如下：

中華人民共和國、沙特阿拉伯王國、伊朗伊斯蘭共和國三方聯合聲明

為響應中華人民共和國主席習近平關於中國支持沙特阿拉伯王國同伊朗伊斯蘭共和國發展睦鄰友好關係的積極倡議，根據習近平主席與沙特、伊朗兩國領導人就中國承辦和支持沙伊兩國舉行會談所達成的共識，沙伊雙方為了在兄弟關係框架下通過對話和外交方式解決雙方分歧，以恪守《聯合國憲章》《伊斯蘭合作組織憲章》的宗旨和原則以及國際規章和慣例，沙特國務大臣、內閣成員、國家安全顧問穆薩伊德 · 本 · 穆罕默德 · 艾班和伊朗最高國家安全委員會秘書阿里 · 沙姆哈尼分別率領沙特和伊朗代表團於 2023 年 3 月 6 至 10 日在北京舉行會談。

沙伊雙方讚賞並感謝伊拉克共和國和阿曼蘇丹國於 2021 年至 2022 年期間承辦多輪對話。雙方讚賞並感謝中國領導人和政府承辦和支持此次會談並推動其取得成功。三國宣布，沙特和伊朗達成一份協議，包括同意恢復雙方外交關係，在至多兩個月內重開雙方使館和代表機構；強調尊重各國主權，不干涉別國內政；雙方同意兩國外長舉行會晤，啟動上述工作，安排互派大使，並探討加強雙邊關係。雙方同意將激活兩國於 2001 年 4 月 17 日（伊曆 1422 年 1 月 22 日）簽署的安全合作協議和於 1998 年 5 月 27 日（伊曆 1419 年 2 月 2 日）簽署的經濟、貿易、投資、技術、科學、文化、體育和青年領域總協議。三國均表示願盡一切努力，加強國際地區和平與安全。

此聲明於 2023 年 3 月 10 日在北京發表。

聲明由中華人民共和國代表、中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅，沙特阿拉伯王國代表、國務大臣、內閣成員、國家安全顧問穆薩伊德 · 本 · 穆罕默德 · 艾班，伊朗伊斯蘭共和國代表、最高國家安全委員會秘書阿里 · 沙姆哈尼共同簽署。