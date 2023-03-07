習近平罕見直接痛批美國全方位打壓中國 鼓勵民營企業突破圍堵

中國國家主席習近平周一（6 日）罕見直接痛批全方位美國打壓中國，並鼓勵民營企業突破西方國家圍堵，凸顯美中關係日益惡化。

中國《央視》新聞報導，習近平周一看望參加全國政協十四屆一次會議的民建、工商聯界委員，並說過去幾年中國的外部環境急劇變化，「不確定難預料因素顯著增多，尤其是以美國為首的西方國家對我實施了全方位的遏制、圍堵、打壓，給我國發展帶來前所未有的嚴峻挑戰」。

習近平並表示，有能力、有條件的民營企業，要加強自主創新，在推進科技自立自強和科技成果轉化中發揮更大作用，他並要求政府官員激發民間資本投資活力，鼓勵和吸引更多民間資本參與國家重大工程、重點供應鏈建設。

習近平的發言凸顯美中關係日益緊張，尤其是在先進科技領域，也讓外界懷疑雙方是否能夠建立「護欄」，降低誤判風險。

中國外交部長秦剛周二則表示，將以維護核心利益為使命，堅決反對一切形式的霸權主義和強權政治，堅決反對冷戰思維陣營對抗和遏制打壓，堅決捍衛國家主權安全和發展利益。

據《彭博》報導，知情人士透露，美國政府快要完成一道行政命令，將限制美企投資特定中國經濟領域，包括可能增強中國軍事和情報能力的先進科技。

消息人士說，美國政府官員發現，美國在中國的投資，往往會給中方帶來一些無形好處，例如有助於中企快速成長的管理和技術專業。這些限制的目標是涵蓋有明顯國安疑慮的投資，包括人工智慧（AI）、破譯密碼技術。

德國《時代周報》周一也報導，德國政府計劃禁止電信商在 5G 網路採用中國通信設備製造商華為和中興通訊的部分零件。

德國在 2021 年通過一項資訊科技安全法，為下一代網路的電信設備商設立較高門檻，但當時德國並未像其他國家那樣禁用華為和中興設備。