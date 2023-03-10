美股盤前：SVB矽谷銀行集團爆出現金流危機、台積電2月營收月減18%!

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 40 分)：

■ 道瓊指數：下跌 - 181 點，跌幅 -0.56% 至 32078。

■ 那斯達克 100 指數：下跌 - 24.25，跌幅 -0.20% 至 11983.00。

■ 標普 500 指數：下跌 - 20.50，跌幅 -0.52% 至 3899.50。

【今日總經數據】美國 2 月非農就業數據、美國 2 月失業率與勞動參與率。

【台股近期申購資訊】3/9-3/14 共計四檔個股申購抽籤，股票名稱與今日價差如下：成霖 (9943-TW) 8.5%、永道 - KY(6863-TW) 初上市 - 去年前三季 EPS 為 4.03 元、鴻碩 (3092-TW) 44.6%，崧騰 (3484-TW) 25%

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二、美股盤前關注重點

1. 昨日美國公佈初領失業金人數至 21.1 萬：創下去年 12 月以來的高點，也高於市場預期的 19.5 萬人，續領失業金人數也再增加 6.9 萬人至 171.8 萬人，也高於市場預期的 166 萬人，增幅為 2021 年 11 月以來最大。整體失業補助主要在科技業裁員方面， 但整體失業狀況仍維持於低檔，失業數據高於預期下，讓美股早盤開高，然隨著 SVB 矽谷銀行爆出現金流通性危機，再加上 Silvergate 也宣布將結束銀行業務，導致金融股昨日大跌，帶動終場三大指數全數下跌，標普 11 大類股無一倖免。

2. SVB Financial (SIVB.US) 昨日爆出現金流通性危機：拋售債券籌錢引發虧損，不得不辦理現金增資。SVB 集團為矽谷銀行集團，主要為美國科技、新創產業提供金融與融資服務，然近期 SVB 集團執行長 Greg Becker 表示，為了彌補債券投資的虧損，公司幾乎已賣出所有可供出售的證券，並希望透過出售普通股和可轉換優先股籌資 22.5 億美元，填補缺口，此事件導致昨日 SVB Financial 大跌 - 60.41% 至 106.04。

3. Silvergate Capital (SI.US) 近期再傳出自願關閉銀行業務：Silvergate Capital 為美國加密貨幣友善銀行，過去五年搭上加密貨幣浪潮，股價翻倍飆漲。然去年隨著加密貨幣交易所 FTX 垮台，Silvregate 的加密客戶存款也跟著迅速下滑，導致去年第四季度損失超過 80 億美元。隨著近期再傳出自願關閉銀行業務、自願清算資產，昨日股價大跌 - 42.16% 至 2.84。

4. 台積電 (2330-TW)2 月營收月減 18% 達 1631 億元：台積電(TSM.US) 今日公佈 2 月合併營收為 1631.74 億元，較上月減少 18.4%，但與去年同期相比增漲 11.1%。雖為近一年低點，但為同期新高。累計今年 1 至 2 月合併營收為 3632.25 億元，與去年同期相比增漲 13.8%。

2 月營收大幅下滑，除了反應先前台積電在法說會上表示的終端消費市場需求疲軟，再加上資料中心等相關市場也轉弱，反應客戶於 2 月庫存調整階段。就先前台積電在法說會上對第一季度的營收中值預估，3 月營收約將落在 1617.45 億元左右。

市場除關注台積電營收外，台積電海外設廠也是市場關注焦點。台積電除於美國亞利桑那州和日本熊本設新廠外，是否於歐洲設廠也是關注焦點。近期傳出，台積電將放緩於歐洲設廠，轉往新加坡設 12 吋廠。對此台積電對外表示，歐洲設廠仍於評估階段，會依據客戶需求以及當地政府支持度評估設廠可能性。同時也考慮於日本建造第 2 座晶圓廠。(推薦閱讀：每日更新美股盤前快訊)

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