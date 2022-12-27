響應共好 東洋用行動提升ESG社會影響力

台灣東洋 (4105-TW) 專注在癌症、抗感染、醫療保健等領域，在台穩健發展、深耕超過一甲子的國際藥廠，並在臉書分享今年再深化 ESG 計畫，除了做好本業也與病友團體、公益團體有更深的連結，希望透過協力一起發揮社會影響力，並結合跨領域資源、發揮綜效影響力。

董事長林全十分注重企業社會責任，期以「文明的人成就文明的社會」做為驅動企業永續的動能；而有 30 年管理經驗的總經理侯靜蘭，特別體會「利他」的重要性，經常勉勵團隊除了專業，更要帶著熱情與溫暖扮演醫病團隊的後盾。

在董事長與總經理的支持下，台灣東洋從本業出發，關心民眾健康的永續策略也逐漸深化，如支持「癌症希望基金會」癌友子女獎學金及希望種子營計畫、與「台灣癌症基金會」合辦多場癌友衛教講座，也有連續 20 年深入偏鄉校園舉辦的「癌知由里」衛教宣導。

為進一步深化 ESG，總經理侯靜蘭不但挽袖投入，也導入國際企業常見的「志工假」，鼓勵團隊從自己有興趣的課題出發，積極發現他人需要並提供協助，從利他過程感受到熱情與喜悅。因此，台灣東洋從本業的「挺健康」出發，啟動為期 3 年認購小農無毒稻米的「耕著東洋挺健康」計畫，一方面支持小農，另一方面則把稻米捐助給「安得烈慈善協會」、「育成社會福利基金會」，讓「挺健康」的心意能有更多影響力。

此外，台灣東洋也把支持公衛視為社會責任的一環。在新冠病毒威脅國人健康之際，台灣東洋則把代理的細胞流感疫苗提供給北醫及中華奧會，期以照顧更多人的健康，這也是從本業「挺健康」概念出發的社會行動。

除「守護健康社會」，台灣東洋在「推動綠色轉型」、「公司穩健發展」也有進展。在「推動綠色轉型」議題下，擬訂積極的節電與減碳計畫、選購有環保標章的設備、規劃使用友善環境包材、加強廢棄物管理等，今年也導入「精實六標準差」的管理思維 (LSS，Lean Six Sigma)，協助廠區透過系統性方式檢視作業流程，減少能源浪費並發揮更大效益。

而在「公司穩健發展」部分，除優化企業倫理及永續文化等課程、要求供應商承諾履行 ESG 外，也進一步導入 TCFD(氣候相關財務揭露) 風險管理機制，讓公司得以在誠信經營、風險管理、人才發展的基礎上穩健發展。

從本業投入 ESG 行動，不但是企業文化工程的一環也是邁向國際的品牌定位，台灣東洋這幾年的耕耘與投入，已逐漸獲國內外第三方機構的認可。包括今年 4 月被「Health 2.0 論壇」評為「年度傑出醫療保健公司」後，8 月又獲《HR Asia》肯定，頒予「2022 亞洲最佳企業雇主獎」。

其中「亞洲最佳企業雇主獎」，更是第二度取得這項難得的國際殊榮。此外，台灣東洋也在 2019、2020 年連續獲得 TCSA 台灣企業永續獎的「永續報告獎 - 傳統製造業銀獎」，2021 年與 2022 年更獲「永續報告獎 - 醫療保健類白金獎」，寫下連 4 年奪肯定、連 2 年獲白金獎的殊榮紀錄。

台灣東洋設置了「公司治理」、「員工關懷」、「社會參與」、「環境永續」、「風險管理」等五大工作小組，將持續與外部合作夥伴共譜兼具醫藥專業、熱情溫暖、積極行動的動人故事，一方面從行動中深化企業永續 DNA，一方面也為社會提供穩定的力量。

詳情請見東洋臉書：https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0VpXtUXhKkaD1YagEAGNt8AuLvy4vQH9t9minBniUWxPvr3t5MsAk8DVadAE1nVjCl&id=111087840748411&mibextid=qC1gEa