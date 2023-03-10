〈台幣〉熱錢出走 回測30.9元關卡續創3個多月新低

台北股匯今 (10) 日同步遇壓，新台幣兌美元匯率持續走軟，最低來到 30.886 元，貶值 7.6 分，續創 3 個多月來新低，面臨 30.9 元關卡保衛戰；台股早盤重挫逾 200 點，摜破 15600 點關卡，電金無力撐盤。

外資近日大舉提款台股並偏向匯出，資金加速流出亞洲市場，新台幣匯率已連 3 貶，昨天以 30.81 元作收，今天美元買盤持續湧現，匯價回測 30.9 元，續創去年 12 月以來的低點。

觀察主要貨幣今天對美元表現，日元反彈 0.15%，泰銖則貶值 0.34%，新台幣貶值 0.21%，韓元、新加坡幣約貶值 0.13-0.15%，人民幣也貶 0.12%，亞幣普遍走軟。

美國初領失業金人數增加 21.1 萬人，高於路透訪調經濟學家預期的 19.5 萬人，使得許多投資人鬆一口氣，稍稍降低聯準會鷹派升息的預期，不過，若週五公布的 2 月非農就業數據仍強勁，Fed 升息 2 碼的機率恐上升，此外，下周也將揭露美國最新通膨數據，美元指數週四震盪拉回。

美國銀行股周四遭遇空襲，那指及費半雙雙重挫 2%，台股今天開盤跳空下挫，最低來到 15554 點，下跌超過 210 點，失守 5、10 日線及月線，電子、金融賣壓沉重，但航運股逆勢走揚，高價股祥碩 (5269-TW)、譜瑞 - KY(4966-TW) 也獲資金點火，盤中再現九千金。