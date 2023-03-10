台表科去年營收及獲利雙創新高EPS 13.82元 擬配發7元股利也登高

台表科董事長伍開雲。(鉅亨網記者張欽發攝)
台表科董事長伍開雲。(鉅亨網記者張欽發攝)

持續擴充產能的台表科 (6278-TW) 今 (10) 日公布最新財報及股利分配，台表科 2022 年全年稅後純益達 40.41 億元，創新高，年增 8.85%，每股純益 13.82 元，擬配發每股 7 元現金股息，也創新高，依今天收盤價計，股利殖利率達 7.62%。

台表科 2022 年第四季營收 175.97 億元，毛利率 13.45%，季減 0.04 個百分點，年增 0.33 個百分點，單季稅後純益 9.2 億元，季減 13.13%，年減 30.09%，單季每股純益爲 3.26 元。

台表科 2022 年全年營收以 684.55 億元改寫歷史新高，毛利率 12.9%，年增 0.57 個百分點，稅後純益達 40.41 億元，創新高，年增 8.85%，每股純益 13.82 元。

台表科規劃在海外新增墨西哥及越南新廠，2023 年起陸續開出產能，這也是台表科繼印度之後，在海外開拓的新生產線，主要配合客戶的需求。

台表科生產線目前有 220 條 SMT 線，分別在台灣、中國大陸東莞、蘇州、寧波、廈門、咸陽、合肥、重慶、成都及印度，2023 年預估將建置越南河南省及墨西哥 Monterrey 廠，總產線將擴增至 230 條。

台表科的的服務產品應用別包括 TFT-LCD 占 45%、MINI LED 相關占 30%、其他產品占 25%。

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