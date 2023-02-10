宜特去年稅前盈餘大增121% 今年1月營收續創新高

檢測分析業者宜特 (3289-TW) 今 (10) 日公佈去年自結，受惠客戶對材料分析等需求熱絡，加上新產能貢獻，去年稅前盈餘達 4.68 億元，年增 120.57%，締造歷史新猷，每股稅前盈餘 6.4 元，則改寫 7 年來新高。

宜特今日也同步公布 1 月營收 3.35 億元，月增 0.5%，年增 17.12%；受惠客戶需求持續強勁，宜特 1 月並未受農曆春節連假影響，營收續創歷史新高。

宜特去年全年營收 37.43 億，年增 16.46%，毛利率 27.14%，年增 2.19 個百分點，營益率 9.03%，年增 3.16 個百分點，稅前盈餘 4.68 億元，年增 120.57%，每股稅前盈餘 6.4 元。

展望後市，宜特看好，儘管半導體大廠今年資本支出有修正，但研發支出仍持續成長，而材料分析 (MA) 是先進製程研發階段最主力的分析項目，公司在 3 奈米、2 奈米的技術含量都已獲客戶認可，隨著驗證分析產能逐步開出，預期 MA 業務年增高達 4 成，挹注今年營收。

此外，汽車電子化趨勢下，去年全球電動車銷量約達千萬輛，至 2025 年出貨量年增率將超過 4 成，意味電動車使用的半導體零件數量將翻倍，宜特也在去年底成為 AEC 協會成員，也是亞洲唯一獲得該協會認可的第三方公正實驗室，將可協助更多客戶，跨足電動車領域。

宜特預期，在先進製程、電動車、太空驗證需求增加下，今年營運將維持成長趨勢，年度營收及獲利將續締新猷。