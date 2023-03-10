〈電信三雄財報〉遠傳2月營收、獲利雙增 前2月每股賺0.56元

遠傳 (4904-TW) 今 (10) 日公告自結數，受惠用戶升級 5G 帶動整體行動服務營收及新經濟營收成長，2 月獲利雙增，稅後純益 9.81 億元，月增 17.3%、年增 34.1%，每股純益 0.3 元；前 2 月純益同樣成長，每股賺 0.56 元。

遠傳 2 月營收 71.62 億元，月減 8.3%、年增 6%；EBITDA 26.19 億元，月增 0.1%、年增 5.4%；稅後純益 9.81 億元，月增 17.3%、年增 34.1%，每股純益 0.3 元。

遠傳前 2 月營收 149.72 億元，年增 1.2%；EBITDA 52.36 億元，年增 4.4%；稅後純益 18.16 億元，年增 21.2%，每股純益 0.56 元。

公司表示，2 月總用戶數、月租型用戶數均呈現正成長趨勢，受惠國門開放、預付卡用戶逐漸回溫，總用戶數達到 716.5 萬；客戶每月平均貢獻度 (Average Revenue Per User, ARPU) 持續領先同業，年增率 2.8%，與行動服務營收雙雙締造連續 24 個月正成長。

新經濟營收方面，2 月營收年增 12%，主要成長動能來自企業客戶的資通訊服務，以雲端服務和系統整合專案表現最為亮眼；個人用戶部分，遠傳 friDay 購物也有雙位數成長。

遠傳積極推動 5G 進程，攜手台灣社區醫院協會、中華民國診所協會全國聯合會簽署合作備忘錄，啟動「5G 遠距診療 2.0」，完善社區慢性病與長照服務。

另外，也在 5G 技術應用持續超前佈署，率先與愛立信簽訂「B5G AI 創新應用與永續網路合作備忘錄」(MOU)，雙方將深化 B5G (Beyond 5G) 網路前瞻技術合作，共同探索 5G Advanced 網路技術演進、以 AI 打造智慧節能網路、以及藉由開放「全球網路應用程式介面 (Application Programming Interface, API)」 推升遠傳新經濟成長等三大面向，插旗下一代技術發展，加速全球產業創新升級，邁向淨零永續發展。

「2023 世界行動通訊大會」(Mobile World Congress，MWC) 於西班牙巴塞隆納舉辦，遠傳總座井琪親率經營團隊出席。遠傳成功攜手國際大廠端出最新 5G 創新應用，展現堅強 5G 實力，與愛立信合作「AI 節能網路應用」，可節省最高 46% 基地台能耗，目前已完成測試，被視為遠傳邁向淨零減排的重量級幫手。

遠傳與光寶科技、國立陽明交通大學電信工程研究所共同展出「B5G 毫米波整合智慧反射板」，是台灣首發的 5G 毫米波整合部署解決方案 (5G mmWave Deployment Total Solution)，結合多項毫米波技術、國際發明專利，可幫助企業專網或室內人潮熱區 (Hotzone/Hotspot) 自動化部署，快速提升覆蓋效能，被視為解決深層室內覆蓋棘手問題的明星產品。