華碩商用筆電報捷 連19年蟬聯台灣市占冠軍

品牌大廠華碩 (2357-TW) 商用電腦報捷，華碩今 (2) 日表示，根據市調機構 IDC 統計，華碩商用筆電在台銷售橫掃大型企業、中小企業、政教等三大領域，去年商用筆電市占超過 3 成達 31.2%，自 2004 年起蟬聯 19 年寶座，商用桌機也以 37.7% 市占拿下第一。

華碩也揭露去年熱賣商用筆電，包含 14 吋商用筆電 ASUS ExpertBook B9、ASUS ExpertBook B5，兩者最高皆搭載 Intel Core i7 處理器，通過 MIL-STD 810H 美國軍規測試，堅固耐用，完整連接埠可望滿足多場域需求，其中，後者更擁有 13 吋、14 吋、16 吋掀蓋或 360 度翻轉螢幕的多元選擇。

商用桌機方面，華碩說，ASUS ExpertCenter D7 系列，最高 Intel Core i9 處理器，可選搭 NVIDIA GeForce RTX 3060 獨立顯示卡，最高 128 GB 記憶體、雙 HDD + 雙 SSD 配置，實現頂尖效能及絕佳擴充性。

營運方面，華碩指出，公司庫存調整高點已過，但預期經濟面及產業面向下調整的壓力仍將再持續一段期間，團隊將務實應對產業逆境、強化企業韌性。