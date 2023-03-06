華碩推OLED新品搶市 力拚銷量增加2成

市調機構 IDC 最新報告顯示，華碩 (2357-TW) 筆電 2022 年以近四成市佔率，連續 20 年蟬聯台灣銷售冠軍，華碩系統事業總經理廖逸翔表示，隨著消費者對筆電效能與螢幕色彩日益重視，將乘勝推出搭載第 13 代 Intel 處理器的 OLED 機種，預期可望帶動銷量增加 20%。

華碩表示，ASUS OLED 筆電以驚艷絕倫的真實色彩與多元機種橫掃市場，包含 Zenbook 14 Flip OLED、Zenbook 14 OLED、Vivobook Pro 16 OLED 及 Vivobook S 15 OLED 等都將在 3 月接力上市。

營運方面，華碩指出，公司庫存調整高點已過，但預期經濟面及產業面向下調整的壓力仍將再持續一段期間，團隊將務實應對產業逆境、強化企業韌性，本周五 10 日也將召開法說會，預期將公布去年第四季、全年財報，並釋出今年營運展望。

另一方面，素有生技醫療界奧斯卡美名的國家生技醫療品質獎，日前公布得獎名單，華碩醫療產品也報捷，包含手持式超音波 LU800 系列、ASUS VivoWatch 5 AERO 健康手環雙雙獲頒 SNQ 品質標章，其中，手持式超音波 LU800 系列更奪下銅獎殊榮。

華碩全球副總裁張權德表示，智慧醫療是華碩近年發展重點，結合人工智慧、前瞻演算法、醫療影像處理技術與堅強的硬體研發實力，華碩持續以先進多元的行動醫材做為醫療物聯網根基，致力回應現今尚未被滿足的醫療需求，協助終端用戶深化個人健康管理價值，並為醫護單位增進診斷效率。