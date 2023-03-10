邁向疫後新生活 0+n新制3/20上路 十大QA一次看懂

國內外疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布新一波邁向疫後新生活鬆綁措施，自 3 月 20 日起從 5+n 改為 0+n，取消強制隔離，改採自主健康管理，此外，確診通報、就醫、喪葬等規範同步調整，《鉅亨網》整理出十大 Q&A，幫讀者解惑，快速看懂解封新規定。

一、何謂「0+n 自主健康管理」？

如為輕症或無症狀民眾檢驗陽性，不需通報也不需隔離，但建議進行 0+n 自主健康管理，自主健康管理期間快篩陰性，或至距離發病日或採檢陽性日已達 10 天無需採檢，即可解除。

二、何種情況需要通報？

指揮中心調整現行「嚴重特殊傳染性肺炎」疾病通報定義，由「確診均通報」改為「併發症 (中重症) 才須通報」，即如為新冠檢驗陽性，且出現肺炎需氧氣治療或其他新冠相關併發症，因而住院 (含急診待床) 或死亡，醫事人員才須通報。

三、哪些人具有 COVID-19 重症高風險因子？

65 歲以上長者、孕產婦、具慢性病或免疫不全 / 免疫低下病史者等，快篩陽性後請儘速就醫，以利醫師及早診治，並開立口服抗病毒藥物。

四、我是輕症患者，新制上路後如何就醫？

恢復常規醫療模式實體看診，公費持續提供抗病毒藥物和清冠一號。

五、0+N 可以外出聚餐、探病嗎？

指揮中心建議，外出時請全程戴口罩，避免出入無法保持社交距離，或容易近距離接觸不特定人之場所；請勿與他人從事近距離或群聚型之活動，如聚餐、聚會、公眾集會等；如須前往醫療院所陪病、探病、就醫或檢查，請遵守公布之醫療應變措施。

六、如果家人確診了，同住者怎麼辦？

指揮中心表示，同戶同住者日常生活請採取適當防護，包括戴口罩、勤洗手等，保持良好衛生習慣。於篩檢陽性民眾自主健康管理期間，避免與其共食。

七、還有哪些規定取消？

指定處所隔離通知書 (居家照護對象) 開立、確診者同住家人及入境民眾自主防疫(0+7)、輕症通報、提供確診數位證明、確診者簡訊、自主疫調回報、居家照護遠距諮詢等規定自 3/20 起全部取消。

八、如果確診者違反規定，還會有罰則嗎？

指揮中心指出，防疫鬆綁新制調整指引為建議性質，並無罰則。

九、0+n 新制上路後要如何請假？

勞工確診可請普通傷病假，0 日及次日起 5 日以內不得扣發全勤獎金；若是軍職人員確診可請病假 (無不利處分)；公務人員可請病假，0 日及次日起 5 日以內之病假不列入年度病假日數計算及考績等次考量)，或採居家辦公。

教師確診如無法居家辦公或線上教學，可請病假，0 日及次日起 5 日以內之病假不列入學年度病假日數計算及成績考核之考量，其所遺留課務由學校協助排代並支付鐘點費；學生可請病假，0 日及次日起 5 日以內病假不列入出缺席紀錄，家長可請防疫照顧假。

十、喪葬規定有變動嗎？

指揮中心取消「醫院或接體車上入殮封棺後逕送火化場火化」建議，調整為「遺體得採火化或埋葬等方式進行處置」；取消「不可再打開屍袋」建議，調整為「於符合感染管制原則下，親友可瞻仰遺容，惟應佩戴醫用 / 外科口罩，並避免直接碰觸遺體」；取消「使用雙層屍袋」建議，調整為「如有體液滲漏風險，應使用完全密封且非滲透性的屍袋」。

此外，配合新制，衛福部將同步修訂喪葬慰問金 / 關懷金發給要點之適用對象。