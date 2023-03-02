台灣三階段解封 指揮中心：新冠最快5月降為第四類

中央流行疫情指揮中心官王必勝今 (2) 日表示，國內疫情趨勢現在下降非常確定，是去年 4 月爆發以來的最低點，未來將分三階段持續鬆綁防疫管制，預估 5 月可能將新冠肺炎從第五類法定傳染病降為第四類，屆時指揮中心會跟著降級或解散。

根據指揮中心統計，本周第 8 周新冠肺炎新增 9 萬 8700 例確診個案，相較第 7 周 11 萬 4513 例下降 13.8%，228 連假後，並未見到疫情回升。王必勝指出，目前疫情處於去年 4 月、300 多天以來的最低點。

王必勝透露，接下來有三大解封規劃，第一階段是確診者 0+N，也就是輕症免隔離、免通報，重症才需要通報，最快本月底就能上路。第二階段則是醫療院所防疫鬆綁，包括專責病房的調整及內部感染管制放寬，預估在 4 月上路。

至於第三階段，王必勝指出，將把新冠肺炎從第五類法定傳染病降為第四類，會跟隨世界各國的腳步；而指揮中心目前是第一級開設，降級後，可望依序降到第二或第三級開設，時間點預估落在 5 月。

王必勝強調，會先觀察 6 日校園口罩令鬆綁後的狀況，邁入下一階段的管制放寬前會有緩衝時間，各國對於降級、改類都有一定的時間依據，如世界衛生組織 (WHO) 在 4 月底會檢討是否延續 PHEIC (國際關注的突發公共衛生事件)，美國也會在 5 月進一步放寬管制，台灣也是一樣的時間點，這些都已經討論很久了。