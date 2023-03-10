東捷資訊客戶續約逾9成+導入新客戶 全年營運拚衝高

東捷資訊 (6697-TW) 去 (2022) 年稅後純益 0.56 億元，年減 22%，每股純益(EPS)2.04 元，董事會通過擬配發每股現金股利 1.6 元，配息率 78%，以昨日收盤價 44.05 元計算，現金殖利率 3.6%，東捷表示，今年 ERP 系統維運客戶續約率超過 90%，而去年底取得的大型網路科技服務業客戶，上半年將開始貢獻營收，樂觀看好今年營運可望創高峰。

東捷資訊營運長陳春旭說明，在 ERP 建置案方面，陸續有新舊客戶 SAP 系統上雲升級，去年底更擴展服務產業範疇，取得大型網路科技服務業客戶導入，預計上半年開始認列營收。

另一方面，東捷資訊深耕雲端 AI 技術，已廣泛應用於智慧製造、金融資安和雲端智能客服等領域。

其中，針對製造業面臨物料成本上漲、缺工缺料與供應鏈斷鏈等營運痛點，東捷資訊善用 AI 技術，推出一系列智慧工廠應用。

例如，提供可預測大宗原物料成本的「供應商詢價採購系統」、根據人、機、料、單規劃準時交貨製程的「先進排程管理系統」、根據貨櫃材積精確配裝產品的「運輸管理裝櫃系統」，以及結合人工智能派車決策資源分析的「WMS 運輸物流排程系統」等解決方案，已獲汽車零組件、光電產業和集團客戶青睞採用。

東捷資訊進一步說明，製造現場管理系統可結合 ESG 概念，提供碳資產管理等加值服務，正著手協助客戶導入，為今年營運增添柴火。

隨著今年全球掀起 ChatGPT、AI 浪潮，東捷資訊也推出一站式雲端智能客服解決方案，具備彈性的雲端租賃訂閱制、客服席次隨租即用特性，並結合 AI 智能機器人，為全年無休的專屬智能客服應用，成功協助大型家電業、跨國民生零售業、3C 產業與交通運輸業等客戶導入。

此外，面臨高度受市場討論的資安議題，東捷資訊甫代理 Thales 金融支付安全解決方案，成功打入多家金融業客戶，將陸續開始貢獻營收；而針對金融業資安需求提出的防偽冒風險分析解決方案，已有金融銀行陸續洽談中。

展望後市，東捷資訊看好，今年營運前景可期，全年力拚再創高峰。