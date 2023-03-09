全台唯一！伊雲谷獲微軟AMMP SAP RISE夥伴認證

數位轉型服務商伊雲谷 (6689-TW) 今 (9) 日宣布，取得微軟「Azure 移轉和現代化計劃頂尖 SAP RISE 技術夥伴認證」，不僅全球僅 42 家微軟夥伴獲此認證，也是全台唯一。

伊雲谷雲端事業單位總經理林儀表示， ERP 系統關乎企業核心營運，面對 ERP 系統老舊不敷使用，企業常苦於搬遷升級耗時耗力而卻步，而伊雲谷深耕技術培育，可協助企業加速 ERP 升級，此次獲微軟原廠肯定 SAP 和雲端技術能量。

Azure 移轉和現代化計劃令企業加速簡化雲端旅程，而 SAP RISE 認證則是針對具 SAP 技術能力的微軟夥伴，認證其具備將 SAP 應用程式遷移到 Microsoft Azure 雲平台，並使用最新 Azure 現代化應用架構的專業能力。

台灣微軟全球夥伴解決方案事業群總經理陳仲儒表示，微軟 Azure 賦能台灣企業以快速安全的雲端技術加速轉型。在與伊雲谷聯手後，將可加速協助企業提升 SAP 系統的安全性及備援能力。

伊雲谷提供端到端 (End to End) 技術支援能力，包含從 SAP 在雲端架構、SAP BASIS 維運、SAP 自動化、雲端維運工具等，藉雲端高效顯著提高客戶維運 SAP 系統價值，並降低 SAP 解決方案總持有成本 (TCO)，提升企業 ERP 的使用效益，在台灣曾創下多項 SAP 指標性案例，例如，助攻領導廠商台灣表面黏著科技進行 SAP 系統升級，創下短短停機 1 天內完成 12 個廠區升級的佳績。

而伊雲谷也曾協助電解電容器和馬達風扇專業研發製造大廠凱美電機、大中華區專業包材標籤與印刷應用加工企業領導廠商，將 ERP 系統上雲，完成異地備援。