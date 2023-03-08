緯軟強化AI領域 拚5年內進軍東南亞

緯軟 (4953-TW) 在去 (2022) 年獲利創高後，董事長蕭清志今 (8) 日指出，今年還是會看到成長，不過，由於外部不確定性因素仍多，不排除成長力道將較去年放緩，為不斷強化營運動能，將與客戶開展深入的 AI 合作，並目標 5 年內前進東南亞，東南亞的第一站可能落腳新加坡。

緯軟去年稅後純益 5.54 億元，年增 21.63%，每股純益 (EPS)8.33 元，創獲利新高紀錄，董事會通過擬配發每股現金股利 5 元，配息率 60%，對此，蕭清志指出，公司承諾每年配息率 50% 以上，但今年並未配更多，是希望有較多的資金可運用，以提升公司的價值，而過去幾年股東對公司的股利政策多表態滿意。

緯軟目前前 10 大客戶占營收比重約 40-50%，由於大環境不明，個別客戶會有調整狀況，但已開始與各產業客戶開展深入的 AI 合作，穩定營運動能。

其中，緯軟協助新能源智慧車用客戶開發智慧座艙應用，達成多樣化的人機互動，並參與客戶的自動駕駛應用開發及測試；另一方面，透過資料收集及標注分析，緯軟助力跨國科技大廠優化 AI 機器人在文字、語音和影像辨識的準確性。

緯軟強調，奠基於資訊技術實力，未來將持續著重 AI 人才培育與發展，有信心在這波 AI 浪潮中站在最前端。

蕭清志認為，AI 技術將成為未來數年企業數位轉型的關鍵驅動力，將把握潛在機會，與客戶和市場攜手前行，尤其看好東南亞的成長潛力，不排除東南亞的第一站是新加坡。

過去 5 年，緯軟執行 WITS 2.0 計畫，每年維持雙位數的營收成長率，近 5 年複合成長率達 23%，未來 5 年將加速實踐 WITS 3.0，朝「人才」、「IT 建設」和「掌握主流技術」等三大面向發展。

蕭清志說，計劃在 5 年內，從外部延攬 50 位不同職能的關鍵人才，同時投入資源強化人才培育、提升團隊競爭力。

緯軟近 90% 的員工是工程師，蕭清志透露，尚有 400 個缺額待補，將持續尋找人才加入，並與學校、補教機構加強合作提前搶人才。