〈台股盤前〉美股重挫短線估同步修正 恐回測月線支撐

美股周四大跌，台股今 (10) 日恐持續面臨回檔修正壓力，法人認為，美國將公布非農就業數據，下周將又有 2 月 CPI 報告，市場氣氛恐偏向保守觀望，短期難脫整理格局，大盤恐回測月線支撐。

美國非農就業報告將於 10 日公布，市場擔憂報告數據恐聯準會鷹派升息回歸、避險情緒濃烈，美股周四開高走低翻大跌。道瓊下跌 543.54 點或 1.66%、那指跌 237.65 點或 2.05%、標普跌 73.69 點或 1.85%、費半跌 61.17 點或 2.01%。

台股 ADR 也全數跳水，台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.15%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 3.30%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.41%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.65%。

台指期夜盤受到拖累，一度重挫 150 點，最低來到 15616 點，尾盤則下跌 140 點，來到 15626 點。法人認為，台股短線雖然承壓，但若後續 CPI 等數據符合市場預期，台股在現金殖利率及投信作帳等題材加持下，短線整理後仍可望持續波段反彈行情。

台股昨日下跌 47.54 點或 0.3%，收 15770.66 點，回測 5 日線，成交金額 2604 億元，三大法人合計賣超 125.83 億元，其中外資持續賣超 125.34 億元、連 2 賣，投信維持買超 11.05 億元，寫下連 14 買；自營商轉向賣超 11.51 億元。