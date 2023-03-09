〈元太法說〉今年營運審慎估年增1成上下 觀音新廠年中動土

電子紙大廠元太 (8069-TW) 今 (9) 日召開法說會，展望今年，董事長李政昊表示，公司仍看好 IOT 市場成長，但對消費性電子產品需求保守，因此今年營運仍審慎樂觀，雖可優於去年，但幅度將低於往年水準，估落在 1 成上下，不過元太擴產進度並未停歇，觀音新廠預計年中動土。

李政昊表示，雖然第二季後消費性電子產品需求可望轉好，但現階段已有客戶規劃遞延彩色電子紙閱讀器、筆記本等新品上市時間，主因是整體市場狀況不明，以現在 3 月來看，由於全球升息通膨未停，因此對消費性產品需求維持保守看待，也不排除全年消費性產品會出現衰退。

在擴產與資本支出規劃上，元太表示，今年仍將照原計畫進行，而元太先前預期，今年資本支出將與去年相當，維持在 50-60 億元。

李政昊說，台灣第四條材料產線仍將依計畫在本季投產，而新竹新廠辦大樓預計年底完工、明年啟用，屆時第五條材料產線也將投產，第六條則預計後年上線，因此這幾年都將持續擴產，並強調不會只針對 ESL(電子貨架標籤)，同時也是因應閱讀器、筆記本走向彩色，加上產品尺寸放大所需產能。

元太先前也預告將在桃園觀音設立新廠，對此，李政昊說，預期今年年中鋼筋水泥材料費用將下滑，加上政府開放外勞下，規劃會在今年第二季、第三季開始動土，打造元太下一個成長動能的製造工廠。

海外方面，李政昊透露，中國廠區也正評估擴增相關材料產能，並正計畫在歐洲設立新的據點，以就近服務客戶。

元太去年營收達 300.6 億元、年增 53%，毛利率 53.99%、年增 10.29 個百分點，營益率 30.6%、年增 15.22 個百分點，稅後純益 99.11 億元、年增 92.5%，淨利率 32.97%、年增 6.76 個百分點，全年三率三升，每股純益 8.69 元，寫新高。