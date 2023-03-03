〈商品報價〉逢低買盤支撐 黃豆、小麥期貨走強

芝加哥三大農產品期貨周四 (2 日) 漲跌互見，受黑海穀物供應仍存不確定性，以及逢低買盤支撐，黃豆與小麥微幅收漲，玉米因出口銷售數據疲軟而走跌。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫 (Sergei Lavro) 周三斥責西方國家在解除黑海穀物出口上無所作為，並稱「無恥地埋葬」了協議，未來將僅考慮俄羅斯農民的利益，才會同意延長黑海穀物出口協議。

芝加哥 5 月黃豆期貨 (SCON) 收漲 1%，報每英斗 15.0925 美元；Teucrium 大豆 ETF(SOYB-US) 揚升 0.94% 至 27.96 美元。

芝加哥 5 月小麥期貨 (WCON) 小漲 0.4%，報每英斗 7.1275 美元；Teucrium 小麥 ETF(WEAT-US) 維持 7.2 美元不變。

華泰期貨分析師指出，阿根廷旱災推升了黃豆價格，後續仍需觀察南美洲天氣對巴西收成和阿根廷產量的影響，此外，美國農業部可能進一步下調對阿根廷產量的預測，這將會為美國黃豆價格提供支撐。

美國芝加哥 5 月玉米期貨 (CCON) 下跌 0.3%，報每英兩 6.3375 美元；Teucrium 玉米 ETF(CORN-US) 下跌 0.2%，報 25.14 美元。

美國農業部最新出口銷售報告顯示，截至 2 月 23 日當周，美國 2022/23 年度玉米淨銷售為 59.81 萬噸，較上周減少 27%，也比四周均值低了 48%。