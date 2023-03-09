〈稅收統計〉前2月稅收2724億元、年減2.7% 土增稅、證交稅年減逾3成

財政部統計處今 (9) 日公布 2 月稅收統計，2 月實徵淨額 956 億元、年增 24.6%，累計前 2 月稅收共 2724 億元、年減 2.7%；今年前 2 月主要稅目，土增稅與證交稅分別受房市冷、高基期等因素，年減幅逾 3 成較大。

根據財政部公布數據，2 月實徵淨額與去年同月相比，以營業稅及貨物稅各增加 68 億元及 43 億元較多，而土地增值稅則減少 16 億元；累計前 2 月稅收與去年同期相比，以證交稅減少 94 億元、土增稅減少 72 億元較多，但營業稅增加 50 億元、綜所稅年增 45 億元。

其中證交稅部分，2 月日均成交量 2807 億元、年減 22.6%，但因少了農曆春節影響，台股交易天數較去年同期多了 3 天，使得 2 月證交稅收 122 億元、年增幅 11%，擺脫連續 13 個月負成長的困境。

累計前 2 月，受到成交量下滑、去年高基期，加上通膨、升息影響投資人意願，因此前 2 月證交稅收 191 億元，仍比去年同期減少 94 億元，減幅 32.9%。

財政部統計處專門委員梁冠璇說，前 2 月證交稅年減 94 億元，是 2002 年以來最大減量；年減幅 32.9% 則是金融海嘯後最大減幅。

不過，梁冠璇也說，今年 1 月以來台股日均成交量也呈現逐月增加，其中 2 月日均成交量 2271 億元、月增 23.6%，3 月以來 7 天的日均量 3175 億元、月增 13.1%，加上聯準會有望放緩升息、Chat GPT 議題帶動 IC 設計、半導體與 AI 等科技股行情，可望讓台股迎來曙光。

另外，在娛樂稅部分，梁冠璇表示，2 月娛樂稅主要反映 1 月經濟活動，在春節期間帶動休閒娛樂項目火熱，2 月娛樂稅收 1.56 億元、年增 26%，其中 KTV 跟職業表現分別較去年增加 800 多萬元、遊樂園年增 500 萬元、電影則增加 397 萬元，其中 KTV 主要集中在六都，以桃園市、高雄市、新北市較多；職業表現則以桃園市、台北市較多。